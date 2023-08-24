Подмосковье 24 августа 2023, 21:31 Более 120 пенсионеров Подмосковья поучаствовали в танцевальном фестивале «Спас для всех нас» Министерство социального развития Московской области

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В Жуковском прошел танцевальный фестиваль «Спас для всех нас», приуроченный к медовому, яблочному и ореховому спасу. В нем поучаствовали 125 представителей движения «Активное долголетие» в Московской области, сообщили в министерстве социального развития Подмосковья.

Мероприятие организовала директор комплексного центра «Раменский» Ольга Биткова. Участниками стали жители 13 городов региона, в том числе Коломны, Люберец, Раменского, Бронниц и других.

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Для гостей организовали мастер-класс по бальному танцу «Фламенко», уроки хороводного ведения, медитативное рисование и другие активности.

Мероприятие посетили председатель совета депутатов Жуковского Борис Аубакиров, протоиерей Александр Лыков.

«Наверное, каждый человек хоть раз в своей жизни мечтал о том, чтобы научиться танцевать. Кто-то пробовал, а кто-то, только выйдя на пенсию, пытается окунуться в искусство танца», — сообщила участница праздника Елена Арушанян.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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