Подмосковье 18 марта 2024, 17:59 Бесплатные показы всероссийского фестиваля анимационного кино пройдут в Подмосковье Креативное бюро «Регион»

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Всероссийская акция «Открытая премьера» снова пройдет в Подмосковье. Зрители смогут увидеть новые мультфильмы, представленные на Открытый фестиваль анимационного кино в Суздале. Подробности сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Суть акции — публичный показ мультфильмов фестивальной программы, а также зрительское голосование за понравившуюся картину. Юные подмосковные жители смогут внести свой вклад в выбор победителя наравне со сверстниками со всей России. Ленту, набравшую наибольшее количество голосов, назовут на церемонии закрытия фестиваля 24 марта.

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Показы анимации пройдут в культурно-досуговых учреждениях и библиотеках Подмосковья. С расписанием можно ознакомиться по ссылке. Вход на все показы — свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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