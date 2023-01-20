Подмосковье 20 января 2023, 16:07 Фестиваль «Русский холодец» с кулинарной битвой и дегустацией пройдет в Павловском Посаде 28 января

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Конкурс на лучшее приготовление холодца и соусов к нему проведут на гастрономическом фестивале в Павловском Посаде 28 января. Подробнее рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Участники фестиваля будут соревноваться, кто вкуснее приготовит холодец и соусы к нему. Будет и конкурс домашних настоек. Уверенные в своих силах смогут принять участие в чемпионате по поеданию традиционного мясного блюда.

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Гостей праздника также ждут конкурсы по декоративно-прикладному творчеству, литературе и музыке. Но самое главное — это возможность увидеть шедевры, которые повара сотворят их холодца. Здесь будут представлены, например, блюда в виде павловопосадского платка, поселка с домиками, гитары, сказочного замка и футбольного поля. Это мясное блюдо приготовят из свинины, говядины, курицы и баранины, а гурманов ждут заливное из стерляди, трески, креветок и фруктовые студни.

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