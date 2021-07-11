В Подмосковье продолжат улучшать парки и создавать новые

В Московской области будет продолжаться работа по модернизации парков. Это очень важно для жителей, с их стороны на это есть огромный запрос, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, комфортный парк должен быть в каждом подмосковном городе, и сейчас власти активно работают в этом направлении.

«Наша задача — сделать так, чтобы в каждом нашем городе парки <…> были — это само собой разумеющееся, факт. Они должны быть заполнены смыслом и жизнью», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Вопрос организации парковых зон решается при участии местных жителей. Они высказывают свои пожелания по расположению и благоустройству таких территорий. Так, на сайте «Добродел» появился список из 62 территорий, вынесенных на голосование, по итогам которого будет сформирован адресный перечень проекта «Парки в лесу» в 2022 году. Список зон-претендентов тоже составляли на основе опроса.

Проект «Парки в лесу» запустили в этом году по поручению Воробьева. За ближайшие пять в Подмосковье будут созданы 50 комфортных, интересных и безопасных лесных территорий.