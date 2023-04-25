Подмосковье 25 апреля 2023, 01:24 Минсельхоз Подмосковья предотвратил 12 попыток продажи фальсифицированного товара

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Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области выявили 12 случаев подделки молочной и мясной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. Попытки продажи фальсифицированного товара были заблокированы в информационной системе «Меркурий».

По словам заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, злоумышленники создают фейковые профили на портале сертификации и пытаются ввести в оборот недоброкачественную продукцию.

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«Благодаря выявлению и блокировке таких „фантомных“ площадок не было допущено в свободную реализацию более 60 тонн сливочного масла и более 10 тонн мяса и мясопродуктов неизвестного происхождения», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Также были зафиксированы нарушения информационным порталом «Цербер». Система заблокирована пять площадок из Мытищ, Королева и Химок.

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