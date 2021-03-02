В Подмосковье предоставят 250 кредитов по «Семейной ипотеке»

В Московской области планируют предоставить 250 льготных кредитов на «Семейную ипотеку», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона. Соответствующий договор был подписан с АО «Альфа-Банк».

«Семейная ипотека» позволяет суммировать федеральные и региональные льготы. Люди могут купить в Подмосковье квартиру под 6,5% годовых, и уже от этого процента отнять три пункта по губернаторской программе. При участии в программе также возможно использование материнского капитала за первенца, который равняется 466 617 рублям, в качестве первоначального взноса.

На сегодня по программе подано 442 заявки, отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. Одобрено уже 236 заявок, заключено 53 договора на сумму свыше 200 миллионов рублей. Уточняется, что семьи могут приобрести квартиры на первичном рынке.

Стратегическим партнером программы выступает АО «Банк ДОМ.РФ». В 2021 году присоединился АО «Альфа-Банк», отметила Федотова. По ее словам, программа будет действовать до 2022 года включительно.

Программа подходит для семей, в которых с 1 января 2020 года родился первенец. Родители должны быть гражданами России, а один из них иметь регистрацию по месту жительства в Подмосковье. Место рождения и регистрации ребенка также должны быть в Московской области.

Среди условий также наличие на территории России в собственности всех членов семьи жилых помещений общей площадью не более 18 квадратных метров на человека.

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