Подмосковье 10 апреля 2023, 20:49 Новый завод по производству мусороперерабатывающего оборудования построят в Дмитрове

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Компания ООО «Экомтех» запланировала к возведению завод по производству мусоросортировочного и перерабатывающего оборудования. Как сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, общество «Экомтех» получит для реализации проекта льготный заем от Фонда развития промышленности РФ (ФРП РФ) по программе «Приоритетные проекты».

Министр также добавила, что общая сумма инвестиций в будущее предприятие составит 637 млн рублей, из которых 510 млн будут предоставлены ФРП РФ в виде льготного займа. Специалисты подмосковного ФРП оказали содействие в рамках сотрудничества компании с Фондом развития промышленности России.

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