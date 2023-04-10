10 апреля 2023, 20:49
Новый завод по производству мусороперерабатывающего оборудования построят в Дмитрове
Компания ООО «Экомтех» запланировала к возведению завод по производству мусоросортировочного и перерабатывающего оборудования. Как сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, общество «Экомтех» получит для реализации проекта льготный заем от Фонда развития промышленности РФ (ФРП РФ) по программе «Приоритетные проекты».
Министр также добавила, что общая сумма инвестиций в будущее предприятие составит 637 млн рублей, из которых 510 млн будут предоставлены ФРП РФ в виде льготного займа. Специалисты подмосковного ФРП оказали содействие в рамках сотрудничества компании с Фондом развития промышленности России.«В результате реализации инвестпроекта на предприятии будет создано порядка 50 рабочих мест», — сказала Зиновьева.Проект будет реализован в течение года после получения займа. На первом этапе запуска компанией «Экомтех» был создан производственно-сборочный центр, а также разработаны документы на изготовление оборудования по обработке отходов.По словам директора по развитию ООО «Экомтех» Павла Черникова, строительство собственного завода способствует снижению зависимости от импортных комплектующих, повышению доли импортозамещения в отрасли обращения с ТКО и снижению стоимости оборудования для покупателя готовой продукции.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил развитие малого бизнеса в регионе. Многие предприниматели успешно реализовали свои проекты на территории Подмосковья.
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