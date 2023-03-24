Подмосковье 24 марта 2023, 11:55 Завод упаковочных материалов построят в Раменском округе

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Здание для производства упаковочных материалов построят в деревне Томилино в Раменском округе. Там смогут получить работу 25 человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания составит 5380 квадратных метров. На заводе будут изготавливать скотч и клейкую ленту. Планируется, что цех сможет выпускать 300 квадратных метров скотча в час, это 300 тысяч квадратных метров материала в год.

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В проект инвестируют 60 миллионов рублей.

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