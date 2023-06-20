Подмосковье 20 июня 2023, 14:58 Минжилполитики одобрило строительство 24 зданий в Подмосковье за неделю Группа "Самолет"

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Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство 24 зданий в регионе за неделю. На территории Подмосковья появится многоквартирный дом и 23 коммерческих объекта.

В ближайшее время подрядчик приступит к возведению жилой постройки в комплексе «9 квартал» во Фрязине. В доме оборудуют 106 квартир.

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Также в регионе построят детские сады в Ленинском, Люберцах и Красногорске. Кроме того, специалисты возведут кафе в Орехово-Зуеве, автосервис в Химках, цех по производству металлоштампа в Мытищах и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что в регионе было 117 тысяч обманутых дольщиков. Из них 105,4 тысячи уже получили ключи от квартир или денежную компенсацию.

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