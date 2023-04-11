Подмосковье 11 апреля 2023, 15:44 Минжилполитики одобрило строительство еще четырех жилых домов в Химках Застройщик ООО СЗ КУТУЗОВСКОЕ-1

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Министерство жилищной политики Московской области одобрило строительство четырех многоквартирных домов и 14 объектов инфраструктуры, сообщила пресс-служба ведомства.

Новостройки будут расположены в городском округе Химки. Четыре дома на 1792 квартиры возведут на территории жилого комплекса «Новый Зеленоград». Также на стадии проектирования находятся: прямой путь с транспортной развязки к инновационному центру «Сколково», складской комплекс в Электростали, центр реабилитации и диагностики в Химках, станция техобслуживания в Подольске, предприятие по ремонту автомобилей в Солнечногорске и другое.

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