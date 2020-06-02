В Подмосковье посчитали, какой ущерб принесли лесные пожары с начала года

Особый противопожарный режим в лесах Московской области введен 30 марта. С начала сезона зарегистрирован 151 лесной пожар, в том числе 4 торфяных на общей площади 405 гектаров (за аналогичный период прошлого года — 167 пожаров на площади 272,94 гектара).

Основной причиной возгораний является неконтролируемый пал сухой травы. Ущерб, нанесенный землям лесного фонда в результате лесных пожаров с начала пожароопасного сезона, составил более 62,6 миллиона рублей (в 2019 году — более 46,2 миллиона рублей). На тушение лесных пожаров с начала сезона потратили более 2,6 миллиона рублей.

Также на круглом столе отметили, что в рамках федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории Московской области инспекторами проведено более 7,5 тысячи патрулирований. По их результатам было выявлено 1610 нарушений правил пожарной безопасности, составлено 975 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 684 постановления о назначении административного наказания на общую сумму более 25 миллионов рублей.

Запланированный комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года выполнен в регионе в полном объеме, уточнили на видеоконференции.

Так, своевременно разработан комитетом и утвержден губернатором Московской области сводный план тушения лесных пожаров на 2020 год, утвержден план основных мероприятий по охране лесов от пожаров.

Напомним, что в Московской области организована и используется четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах. Она включает в себя наземное и авиапатрулирование, систему видеомониторинга и космический мониторинг.

В рамках развития системы видеомониторинга в 2020 году планируется установить пять видеокамер в местах, где возникает больше всего пожаров, дополнительно оснастить лесопожарную технику навигационным оборудованием ГЛОНАСС, обновить серверное оборудование и модернизировать рабочие места в диспетчерских службах.

Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Московской области работает в круглосуточном режиме. В каждом лесничестве функционирует диспетчерская служба. Также о пожаре можно сообщить по номеру службы спасения 112.

Участники круглого стола уточнили, что в текущем году в рамках нацпроекта «Сохранение лесов» планируется приобретение 62 единиц специализированной лесопожарной техники и оборудования на сумму почти 32 миллиона рублей за счет средств федерального бюджета и 16 единиц на сумму более 31 миллиона рублей за счет областного бюджета.