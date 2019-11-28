Альтернатива автомобилю. В Подмосковье появится общественный прокат велосипедов

Общественный прокат «Велобайк» заработает в Московской области. Главная цель проекта — снизить количество выбросов в атмосферу от автомобилей и предоставить жителям и туристам экологичный вид транспорта.

Проект «ВелоБайк» появится в Подмосковье по инициативе Минэкологии региона. Он разработан компанией «СитиБайк», дочерней структурой банка ВТБ. В Москве такой проект уже успешно реализуется. Его главная цель — сократить транспортный поток, уменьшить количество выбросов выхлопных газов в атмосферу и предоставить жителям и туристам удобный и экологичный транспорт для кратковременных поездок.

В пилотном режиме общественный прокат «Велобайк» появится в Балашихе, Красногорске, Подольске и Химках.

Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков напомнил, что эта система уже функционирует в 55 странах и 800 городах мира.

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«Нам она интересна, в первую очередь, как альтернатива автомобилю. Мало кто знает, что среднестатистический автомобиль выбрасывает в год около 195 килограммов загрязняющих веществ, в том числе окиси углерода, окислов азота, двуокиси серы, бензапирена, тяжелых металлов и других», — рассказал Владислав Холодков.

По его словам, ситуация с качеством атмосферного воздуха в Подмосковье лучше, чем в столице, однако для таких крупных городов, как Балашиха, Люберцы, Мытищи, выхлопы и шум автомобилей уже становятся серьезной проблемой. «Поэтому не стоит ждать с внедрением велокаршеринга», — сделал акцент первый замминистра экологии.

Владислав Холодков подчеркнул, что электропитанием станции проката будут обеспечены от солнечных батарей, что вносит свой вклад в сохранение природных ресурсов и обеспечивает гибкость в подборе мест размещения станций.

Пользоваться велопрокатом можно будет с помощью мобильного приложения. Оно будет содержать информацию о расположении станций, наличии техники и дополнительных услугах. Оплату также можно будет осуществить через приложение. Оператор проекта предоставит велосипеды, специально разработанные для проката во Франции, и другое оборудование.