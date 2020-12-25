В Подмосковье озвучили планы по вакцинации жителей от коронавируса

Он отметил, что сейчас регион ожидает новых поставок препаратов для организации масштабной вакцинации.

«Прививка защищает. Это факт. Мы ждем больше вакцин», — заявил губернатор и отметил, что прививки должны получить не менее 60% населения — как минимум 2,5 миллиона жителей.

Андрей Воробьев подчеркнул, что каждую неделю в Московскую область привозят вакцину «Спутник V». Только с начала этой недели регион получил порядка шести тысяч доз. Пока приоритет для прививки отдали врачам, учителям и сотрудникам МФЦ.

Кроме того, в Московской области проводят клинические испытания вакцины от коронавируса «ЭпикВакКорона» от центра «Вектор».

«Вакцинировали 800 человек, из них 25% — плацебо», — рассказал губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев напомнил, что жители Подмосковья могут записаться на прививку через сайт госуслуг. Пункты для инъекций открыли во всех частях региона.

«Мы максимально включились. Но производителям нужно время, чтобы наработать [достаточный объем препарата]. И технология такова, что вакцина еще имеет период, как они говорят, отлеживается. Поэтому надеемся и ждем», — отметил он.

Прежде чем ставить прививку от коронавируса, нужно пройти медицинское обследование и сдать тест ПЦР и кровь для анализа на антитела. При положительных результатах прививку не ставят. Вакцина «Спутник V», разработанная в Центре имени Гамалеи, стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса.