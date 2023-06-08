Подмосковье 08 июня 2023, 16:49 Эффективность реализации госпрограмм за 2022 год оценили в Подмосковье Пресс-служба главы Одинцово

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Государственные программы «Предпринимательство Подмосковья» и «Управление имуществом и финансами Московской области» признали наиболее эффективными за 2022 год по результатам их реализации, сообщила пресс-служба регионального Министерства экономики и финансов. Оценку проектов ведомство проводит ежегодно на основании отчетов.

«В Подмосковье в 2022 году реализовывалось 19 государственных программ. На достижение 745 показателей по всем программам было предусмотрено 1 243,3 миллиардов рублей из всех источников финансирования. Фактическое исполнение — 1 226,9 миллиардов рублей или 99% от плана. Это максимальное значение за трехлетний период», — сказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

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В группе со средним уровнем эффективности специалисты отметили проекты «Здравоохранение Подмосковья», «Культура и туризм Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Социальная защита населения Московской области», «Спорт Подмосковья», «Сельское хозяйство Подмосковья», «Безопасность Подмосковья» «Жилище» и другие.

На темпы реализации госпрограмм в 2022 году негативно повлияли экономические санкции. Ограничительные меры стали причиной ухода с рынка ряда производителей продукции, не имеющей аналогов, а также увеличения цен на оборудование и материалы и поиска новых логистических путей. Сложности требовали оперативного решения трудностей без значительного качества работы проектов.

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