Подмосковье 03 сентября 2022, 18:11 Поделиться Telegram

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Viber Усадьбу из кинокомедии «Формула любви» отреставрируют в Подмосковье Инвестор отреставрирует известную усадьбу Ляхово в Домодедове Усадьба Ляхово

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В Домодедове отреставрируют известную усадьбу Ляхово, где снимали кинокомедию «Формула любви». Работы проведут в рамках реализации масштабного проекта «Возрождение усадеб Подмосковья», сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Уже состоялся открытый аукцион на право заключения договора аренды объекта культурного наследия. Ее начальная стоимость в ходе торгов возросла в 16 раз.

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Победителем аукциона стало ООО «Ларико», предложившее годовую арендную плату более 2,8 миллиона рублей при стартовой цене 175 940 рублей.

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«Всего же по губернаторской программе „Возрождение усадеб Подмосковья“ переданы в аренду для воссоздания, сохранения и развития 34 подмосковных усадебных комплекса, которые находятся в областной и муниципальной собственности», — рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, при соблюдении всех условий договора через семь лет арендатор сможет воспользоваться льготной арендой по принципу «один рубль за квадратный метр».

«Подмосковные усадьбы выставляют на торги, победителю которых объекты культурного наследия передают в аренду на 49 лет. Обязательное условие при этом — проведение восстановительных работ за счет инвестора», — пояснила Адигамова.

До 2023 года планируется передать в аренду под реставрацию еще 11 усадебных комплексов.

Ранее сообщалось, что от подмосковной усадьбы Ляхово остались руины трех флигелей. Главное здание, построенное на рубеже XVIII и XIX веков помещиком Васильчиковым, сохранилось лучше. Оригинальная или близкая к ней обстановка во всей красе осталась только на кадрах советского фильма «Формула любви» Марка Захарова.

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