Подмосковье 30 апреля 2023, 13:01 Сезон фонтанов открыли в Подмосковье министерство благоустройства

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Единый запуск всех фонтанов в Московской области состоялся 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства благоустройства.

«Фонтаны — одни из главных городских украшений в летний период.Сегодня наши фонтаны заработали и таким образом символически открыли летний сезон. Их подготовка к запуску шла с начала апреля. Наши специалисты провели проверку инженерных систем и регулировку высоты струй, почистили чаши и территории вокруг», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

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Всего в Московской области установлено 241 водное сооружение различных видов —традиционные плавающие, светодинамические, плавающие, с эффектом парового облака и другие. Перед запуском специалисты провели тестовые испытания на всех фонтанах.

Как отметили в Минблагоустройства, с 2017 года в регионе открыли порядка 30 водных сооружений. Из уникальных выделили фонтан на Первомайской площади в Ивантеевке с технологией образования воздушно-парового облака и фонтанный комплекс с яркой вечерней подсветкой на площади в Ногинске, напоминающий водопад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Ольгинского парка в Балашихе.

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