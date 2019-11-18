Завести знакомства и узнать секреты предпринимательства. В Подмосковье открылся форум «Мой бизнес»

Подмосковье впервые принимает форум «Мой бизнес». Любой предприниматель может принять в нем участие, завести полезные знакомства и узнать секреты ведения своего дела.

Что нужно сделать, чтобы стать успешным предпринимателем? Первое: посетить 15-й форум «Мой бизнес». В этом году он впервые проходит в Подмосковье — в Красногорске. Хедлайнер форума — Ирина Хакамада. 1,2 тысячи участников ждут, когда она раскроет секреты своего успешного бизнеса.

Ирина Хакамада уверенно говорит: чтобы успех соединился со счастьем, необходимо «хочу» соединить с «могу». «Поэтому счастье и успех вместе — это самореализация. Это главное качество предпринимателя», — делает акцент Хакамада.

Второй обязательный шаг предпринимателя: заведение полезных знакомств. На форуме это можно сделать, принимая участие в панельных дискуссиях и круглых столах. Для тех, у кого времени мало, существуют отдельные чаты в мессенджерах.

Сегодня Подмосковье входит в топ-3 регионов по количеству занятых в малом и среднем бизнесе, а это больше миллиона человек. Правительство Московской области успешно реализует нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов поясняет, что «Мой бизнес» подразумевает открытие специальных офисов для предпринимателей по всей стране.

«В Московской области мы таких офисов открыли 12 — это места, куда любой малый бизнесмен может прийти и проконсультироваться. В первую очередь, понять, что же ему надо делать, если он попал в определенную бизнес-ситуацию, либо собирается развить бизнес», — отмечает зампред правительства региона.

Третье, что должен сделать предприниматель: посетить центр «Мой бизнес». Сейчас таких центров в России уже 50. А к 2024 году станет 110. В каждом из них предпринимателям расскажут, как продвигать бизнес и дадут советы.

Малый и средний бизнес во многих странах — основа экономики. В нашей стране сегодня роль малого бизнеса в ВВП должна быть значительно выше, и национальный проект устанавливает цель — треть вклада малого и среднего предпринимательства в ВВП страны. И, собственно, именно поэтому малый бизнес сегодня — объект внимания, поддержки и массы мер, которые в рамках этой работы предусматривается Вадим Живулин заместитель министра экономического развития Российской Федерации.

В свою очередь, вице-президент Университета «Синергия» Юрий Мурадов отмечает, что очень рад и гордится тем, университет может использовать свои компетенции по работе с предпринимательским сообществом, накопленные за долгие годы, на площадках Минэкономразвития России и помогать российскому государству и правительству реализовывать те задачи, которые стоят перед страной.

Бесплатный форум «Мой Бизнес» проводится совместно с университетом «Синергия». В программе мероприятия — максимум городов, спикеров и полезной информации.

Форум уже прошел в Новосибирске, Барнауле, Иванове и Казани — всего в 14 городах, а впереди еще 10. Узнать информацию о дате и месте проведения форума, а также зарегистрироваться для бесплатного участия можно на официальном сайте.