Разгрузит трассу и снизит аварийность. В Подмосковье открыли пятый участок ЦКАД

В Подмосковье открыли участок пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги. В церемонии открытия приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Участок длиной почти девять километров находится вблизи деревни Жедочи в Наро-Фоминском городском округе. Дорогу полностью реконструировали: заменили дорожное полотно, расширили до четырех полос, разделили встречные потоки, тем самым максимально снизили риск лобового столкновения. Также построили новую разворотную эстакаду с безопасным экопереходом. Сейчас дороге на этом участке присвоена вторая техническая категория.

«Сегодня мы начинаем поэтапно открывать Центральную кольцевую автодорогу. Проделана очень большая работа, московский регион чрезвычайно сложен для строительства. На участке обустроили четыре полосы движения, встречные потоки разделили осевыми и барьерными ограждениями, организовали освещение. Все это, безусловно, повысит безопасность дорожного движения», — заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

Также он отметил, что пятый пусковой комплекс ЦКАД планируется поэтапно сдать до конца текущего года.

«Вся Центральная кольцевая автомобильная дорога будет оборудована новейшей системой free flow, которая обеспечит беспрепятственный проезд автомобилистов и повысит пропускную способность трассы», — сказал он.

По словам вице-губернатора Игоря Трескова, в Подмосковье благодаря строительству ЦКАД в будущем уменьшится количество пробок и снизится аварийность.

«Для Подмосковья это очень важный проект, поскольку он решает сразу несколько проблем. Это позволит уменьшить количество пробок как на объездных дорогах, так и в городах области. Даст возможность развивать промышленность, создать новые рабочие места, снизить аварийность на автодорогах», — подчеркнул Тресков.

В ближайшие два года планируется ввести 339 километров ЦКАД. Открытие дороги позволит автомобилистам Москвы и Московской области и тем, кто едет транзитом из других регионов, совершать поездки быстро и без пробок.

Общая протяженность пятого пускового комплекса ЦКАД составляет 76,44 километра. В ходе реконструкции все слои дорожной одежды снимают, укрепляют и заменяют новыми с использованием современных материалов и добавок. Монолитная бетонная плита, которая находится в основании дороги, также разбирается и утилизируется. Все работы проводятся в условиях действующего движения, интенсивность которого доходит до 30 и более тысяч автомобилей в сутки.