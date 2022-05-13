В Подмосковье откроется прием заявок на гранты для НКО

В Московской области откроется прием заявок на гранты из регионального бюджета. Субсидии смогут получить некоммерческие организации, занимающиеся социально значимыми проектами и развитием гражданского общества.

Главное управление социальных коммуникаций Московской области открывает прием заявок на получение субсидий для некоммерческих организаций. Также средства выделит Фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

Подать заявки могут только некоммерческие организации, занимающиеся социально значимыми проектами, в том числе в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, а также участвующие в развитии институтов гражданского общества. Важное условие: НКО должны быть зарегистрированы в Подмосковье.

Субсидии выделят по шести направлениям. В области культуры и искусства НКО могут получить не более шести миллионов рублей, на предпринимательство — не более 10 миллионов, на молодежную политику — не более 16,323 миллиона, на социальную защиту граждан — не более 18 миллионов, а на волонтерскую деятельность — не более 20 миллионов. При этом одна организация может получить не более 10 миллионов.

Конкурсный отбор проведут в четыре этапа. Заявки будут принимать с 1 по 30 июня, а результаты опубликуют 16 августа. Договоры с победителями конкурса грантов заключат с 15 сентября по 15 октября.

Подать заявку можно на сайте мособл.гранты.рф, там же можно ознакомиться с подробными условиями участия.