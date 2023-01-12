Подмосковье 12 января 2023, 14:49 Более 6 тысяч детей отдохнули в лагерях Подмосковья в новогодние каникулы

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Детские оздоровительные лагеря в Московской области приняли 6,5 тысячи ребят в период новогодних каникул. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Ребята в возрасте от семи до 15 лет отдохнули в 35 детских лагерях разных городских округов. Там для них было организовано комфортное проживание, питание, а также новогодние и рождественские мероприятия.

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В Министерстве социального развития Московской области отметили, что на региональном портале госуслуг начался прием заявлений на получение бесплатной путевки в 2023 году в детские лагеря. Также возобновлен прием заявлений на получение компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей и санаторно-курортные организации для отдельных категорий детей.

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Губернатор Андрей Воробьев отметил важность поддержки инвалидов и сирот. Глава региона подчеркнул, что поддержка людей, попавших в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

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