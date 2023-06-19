Подмосковье 19 июня 2023, 13:42 Более 150 дорожных участков благоустроили в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Подмосковья обновили 166 участков в регионе с начала года, сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Специалисты обновили разметки на асфальтированных покрытиях, провели ремонт светофоров и обустроили поворотные полосы.

По словам главы ведомства Алексея Гержика, за последние три года после проведения точечных мероприятий улучшения в движении были замечены в 87 участках региона.

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«За неделю <…> синхронизировали и перенастроили работу порядка 20 светофоров в Сергиевом Посаде, Щелково, Одинцове и Домодедове, в Балашихе также разрешили выезд налево с улицы Граничной на Носовихинское шоссе, запретили парковку и стоянку на улице Рождественской, в Одинцове организовали правоповоротную полосу с Можайского шоссе на ул. Вокзальную, что позволило разделить потоки», — подчеркнул министр.

Также работы по переразметке на улицах и обустройству поворотных полос провели на улице Энергетиков в Дзержинском и на Пятницком шоссе в Солнечногорске. Сейчас специалисты работают над безостановочным движением транспорта на смежных перекрестках за счет согласованного последовательного включения зеленого сигнала светофора в Лобне.

Места ликвидации заторов определяют с помощью ежедневного мониторинга движения на дорогах, также учитываются мнения жителей и администраций округов. Всего в этом году Минтранс Подмосковья планирует провести еще порядка 140 мероприятий по благоустройству дорог.

Ранее стало известно, что движение транспорта на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

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