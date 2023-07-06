Подмосковье 06 июля 2023, 05:30 Зампред подмосковной ОП Дмитриева: в регионе самое большое количество избирательных участков в стране Общественная палата Московской области

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Заседание штаба общественного наблюдения за выборами прошло в Подмосковье 4 июля, сообщила пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Мероприятие открыла первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья, руководитель группы подготовки и координации общественных наблюдателей Татьяна Дмитриева.

«В Московской области самое большое количество избирательных участков в стране, а значит нам предстоит набрать и подготовить наибольшее в России количество наблюдателей. Мы должны помнить, что наблюдатель — это не только качественно обученный, добросовестный человек — это еще и тот субъект, который обеспечивает легитимность выборного процесса», — подчеркнула зампред.

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На совещании презентовали структуру штаба, а также рассказали о направлении деятельности организации и представили рабочие группы и ответственных лиц. В ходе мероприятия специалисты объявили о начале набора наблюдателей, который будет проходить на базе муниципальных общественных палат. Направления на работу в участковых избирательных комиссиях кандидатам выдают с учетом их реального опыта в наблюдении на электоральных кампаниях разного уровня, а также при наличии свободных мест для наблюдателей на конкретном участке.

Также участники мероприятия отметили, что всем претендентами предстоит пройти обучение и итоговое тестирование на знание основ действующего законодательства. Всего запланировано проведение шести профильных семинаров.

Во время проведения выборов штаб будет работать круглосуточно. Кроме того, в дни голосования будет работать горячая линия для обращения граждан по вопросам избирательного процесса и оперативной отработки сигналов о возможных нарушениях.

Ранее избирательная комиссия зарегистрировала первым в качестве кандидата на пост главы Подмосковья действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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