Подмосковье 14 апреля 2023, 14:40 Аукционы по установке 134 новых детских площадок начались в Подмосковье Сайт правительства Московской области

Читать 360tv в

В Московской области стартовали аукционы для выбора подрядчиков на строительство детских игровых площадок, сообщает министр правительства региона по конкурентной политике Елена Волкова. Новые уличные комплексы будут установлены в 39 городских округах: Щелково, Воскресенск, Подольск, Сергиево-Посадский, Богородский, Волоколамский и других.

Игровые пространства площадью от 300 до 450 квадратных метров будут посвящены направлениям «География», «Экоград», «Урбан», «Деревня», «Риф», «Джунгли», «Магеллан», «Лагуна», «Модерн», «Городок», «Технология», «Физика», «Буран» и «Космос».

Реклама

Информация о лотах электронного аукциона для подрядчиков доступна на сайте Единой информационной системы закупок под номерами 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Установка площадок проходит в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной городской среды» и финансируется за счет средств бюджета региона и муниципалитетов. Завершение работ планируется к осени 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион входит топ-3 России по уровню благоустройства.