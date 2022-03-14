В Подмосковье нет предпосылок для того, чтобы полки магазинов оказались пустыми, но мониторинг должен быть постоянным, чтобы ситуация была на контроле. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мониторинг — это важно, и взаимодействие с сетями всегда было заметным и хорошим. Предпосылок, чтобы полки были пустыми, сегодня нет, за исключением мест, где ажиотажный спрос по этим группам товаров. Значит, нужно их сопровождать», — сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский сообщил, что рост цен может наблюдаться по двум направлениям: это завышение цен производителями и завышение цен сетями.

Источник фото: телеканал «360»

«С помощью мониторинга выявляем, проводим трехсторонние переговоры — Министерство сельского хозяйства, торговые сети и производитель. По результатам переговоров принимаем решение», — пояснил он.

По словам Воскресенского, если производитель откажется понижать цену, его товар с полки будет убран, а информация передана в ФАС. На замену ставится аналогичный товар, произведенный другой организацией. Если цену завышает сеть, информация также направляется в ФАС, подчеркнул министр.

На сегодняшний день большинство сетей, присутствующих в Московской области, добровольно ограничили наценки на социально значимые товары, установив порог в 5-10%.

Источник фото: телеканал «360»

«Я бы хотел сделать акцент на том, что информацию, которую мы получаем в ходе мониторинга, главы могут использовать в том числе в борьбе с сообщениями в социальных сетях, которые пытаются раскачивать нашу экономику, о том что у нас недостаточно товаров на полке либо они резко дорожают», — сказал он.

По его словам, сегодня были проверены несколько магазинов в Жуковском и Пушкинском городских округах, Красногорске, Одинцове.

«Как видим на утро, все полки заполнены, дефицита нет. Естественно, наблюдаем, что к вечеру из-за ажиотажного спроса на те четыре товара, количество на полках снижается. Но сети очень оперативно пополняют», — заключил Воскресенский.