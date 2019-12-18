Еще 150 рабочих мест. В Подмосковье начнут производить оборудование для пищевой промышленности

На территории Особой экономической зоны «Дубна» построят завод по выпуску блочно-модульных установок тепловой и электроэнергии. Среди их потребителей предприятия добывающей и пищевой промышленности. На производстве создадут около 150 рабочих мест. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Экспертный совет по технико-внедренческим Особым экономическим зонам Московской области поддержал бизнес-план ООО НПО «МКС Групп». Оно планирует разрабатывать и производить на территории ОЭЗ «Дубна» блочно-модульное и узловое оборудования для автономных источников энергии на базе газопоршневых и дизельных генераторов.

Предприятие построят на правобережной площадке зоны в течение пяти лет. Площадь первой очереди производственного комплекса составит 3,2 квадратных километра. Его строительство планируют завершить через 2,5 года. Всего таких очередей будет четыре, а общая площадь предприятия составит 13 квадратных километров.

По словам Вадима Хромова, объем инвестиций в проект превысит 789 миллионов рублей. На производстве будет создано около 150 рабочих мест.

«Продукция резидента обеспечит качественное и высокоэффективное энергоснабжение потребителей, среди которых предприятия горно-обогатительной и золотодобывающей промышленности, а также пищевого и государственного секторов», — отметил зампред областного правительства.

Он добавил, что компания уже заключила соглашение о сотрудничестве в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с инжиниринговым центром «Автономная энергетика». Оно направлено на создание и реализацию совместных проектов в области альтернативной и автономной энергетики в регионах России, в том числе на отдаленных и арктических территориях.