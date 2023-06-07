Подмосковье 07 июня 2023, 05:29 Сезон земляники начался в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Жители Подмосковья начали находить в регионе ягоды земляники, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. Плоды в регионе отличаются сравнительно крупным размером.

«Обычно земляника поспевает в конце июня — начале июля. Однако в этом году из-за устойчивой теплой погоды ягодники зацвели на две недели раньше. Уже сейчас в сосновых лесах можно найти поляны поспевающих ягод», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Уровень содержания железа в землянике вдвое превышает показатель в сливе, и в 40 раз в винограде. По наличию кальция плоды занимают первое место среди всех ягод и фруктов.

Также Филимонов напомнил, что во время похода в лес необходимо соблюдать правила, чтобы не заблудиться. Не рекомендуется уходить на прогулку в природную зону без средств связи и перед походом следует предупредить родных о направлении. Во избежание инцидентов в лесах региона устанавливают лавочки-навигаторы, которые помогут определить сориентироваться в пространстве.

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