Подмосковье 03 апреля 2023, 14:06 Голосование по выбору мест для строительства систем освещения стартовало в Подмосковье

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Онлайн-голосование за выбор мест для строительства систем освещения в Подмосковье стартовало на портале «Добродел». Оно продлится до 1 мая.

Как рассказали в Минблагоустройства региона, работы будут проводить по губернаторскому проекту «Светлый город».

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«1 апреля у нас стартовало очередное голосование. В течение всего апреля жители могут оставлять свои предложения и комментарии, которые будут рассмотрены при утверждении адресного перечня проекта на 2024–2027 годы», - сказал глава министерства Михаил Хайкин.

Всего на голосование выдвинули 1333 объектов в 46 городских округах. Чтобы выбрать место, нужно найти его на карте.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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