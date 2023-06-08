Подмосковье 08 июня 2023, 15:51 Уход за деревьями проведут во всех лесничествах Подмосковья в этом году Комитет лесного хозяйства МО

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Работы по лесоводственному уходу в этом году планируют провести на площади более 10 тысяч гектаров в Подмосковье, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. Мероприятия необходимы для оптимизации роста растений деревьев и предотвращения их гибели от нароста нежелательной растительности.

По словам курирующего Комлесхоз зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова, работы пройдут на территории всех лесничеств региона. Уходы проводят с момента посадки культур и до пятилетнего возраста.

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«Во время проведения таких мероприятий уничтожается нежелательная древесно-кустарниковая растительность в рядах и междурядьях путем срезания при помощи мотокусторезов и ручных инструментов. Работы в Подмосковье в этом году только начаты — уже выполнено 5% от годового плана (511,12 гектаров). Больше всего сделано уходов в Московском учебно-опытном, Истринском, Волоколамском и Дмитровском лесничествах», — отметил Филимонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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