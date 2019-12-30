Игра в русскую рулетку. В Подмосковье начали борьбу с контрафактным снюсом

В Московской области начали борьбу с контрафактным снюсом. В ходе масштабных рейдов надзорные органы изымают большое количество нелегальной продукции. Это не только незаконно, но и очень опасно.

«Держите меня семеро, я сейчас 90 миллиграммов снюса закину» — такие фразы прекрасно известны подрастающему поколению. Правда, некоторые из этих героев Рунета рискуют и вовсе не подрасти: жевательный табак, как оказалось, табака не содержит. Зато в новомодном снюсе — огромные дозы никотина и куча химии. Волна борьбы с новой напастью набирает обороты. В том числе, масштабные рейды проводятся по всей Московской области.

«На эту продукцию оформлены в основном сертификаты. Когда мы их проверяем, то оказывается, что оформлены они уже недействующими сертификационными центрами, у которых отозваны аккредитации. Даже производители по указанным адресам отсутствуют», — рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Источник фото: телеканал «360»

Мало того, что этот продукт не попадает под действие антитабачного закона, так еще и изготавливается в основной своей массе нелегально. И даже если кто-то сознательно употребляет снюс, есть высокая вероятность того, что он сомнительного качества и происхождения. В ходе рейдов Роспотребнадзора регулярно изымаются тонны поддельных документов и подпольной продукции.

«У нас проведено 132 проверки. Из них 17 — совместно с правоохранительными органами. Мы проинспектировали 5091 единицу продукции, вся она изъята», — сообщил начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Московской области Александр Кайдаш.

Всю такую продукцию арестовывают. Материалы передают в суд, а в отношении предпринимателя возбуждают административные дела.

«Мы уже провели надзорные мероприятия в отношении этой организации, в отношении производителя и изготовителя. Их фактически не существует. Это организации-фантомы. Сейчас ими занимаются следственные органы. Этот сертификат является стопроцентной подделкой», — отметил Александр Кайдаш.

Источник фото: телеканал «360»

Даже среди молодых покупателей есть те, кто понимает, что употребление снюса может нанести большой вред здоровью. Сомнительная мода захлестнула все же не всех.

«От него десны портятся, зубы гниют. Не связываться лучше», — сказал посетитель торгового центра Владислав.

Однако далеко не все подростки понимают, какой опасности себя подвергают. Поэтому надзорные органы решили навести в этой сфере порядок.

«Мы будем работать все праздники, пока последняя баночка не исчезнет с прилавков торговых сетей», — подчеркнул Кайдаш.

Несмотря на запреты почти по всей Европе, снюс, например, очень популярен в Швеции. Там его можно абсолютно легально приобрести и употреблять. То, что лежит на наших прилавках, лишь маскируется под те самые смеси. На деле — больше 90% контрафакта. Поэтому употреблять снюс в нашей стране — играть в русскую рулетку. Возможно, повезет. Но по статистике в девяти случаев из десяти употребляющий остается в проигрыше.