В Подмосковье начал работу «Штаб депутатов»

В Московской области начали тестировать новый формат взаимодействия с жителями. Проект получил название «Штат депутатов». Если он докажет свою эффективность, парламентарии разных уровней объединятся по всему Подмосковью.

Депутат Госдумы РФ Сергей Колунов пояснил, что сначала возникла идея собрать муниципальных, областных и федеральных законотворцев в единый блок.

«Чтобы можно было работать легче и эффективнее», — подчеркнул он.

Жителям зачастую непросто понять, на каком уровне нужно решать ту или иную проблему. Например, муниципальному депутату сложно отвечать на вопросы, связанные с бюджетом. Областной, наоборот, владеет такой информацией.

В «Штабе депутатов», помимо чиновников, есть юристы. Они могут изучить документы на месте и дать профессиональное заключение.

«Задача в том, чтобы человек получил ответ сейчас», — уточнил Колунов.

Представители штаба активно ведут диалоги в Instagram, планируют общаться с жителями в онлайн-формате, актуальном в условиях пандемии, выезжают на социальные объекты.

Новый формат общения с жителями сейчас тестируют в 120-м избирательном округе: в Истре, Клину, Лотошине, Солнечногорске, Шаховской и Волоколамском городском округе. Если проект окажется эффективным, то его распространят на территории всего Подмосковья.