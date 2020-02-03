Скейтпарк, фонтан или велодорожка. В Подмосковье можно будет выбрать, как благоустроить свой город

Жители Подмосковья сами выберут, что им нужно — велодорожка, площадка, скейтпарк или фонтан. Голосование проведет Министерство благоустройства Московской области.

Чем наполнить благоустраиваемое пространство, решат жители в ходе голосования. Министерство благоустройства проведет его до 1 марта. Территории будут благоустраивать в 2021 году.

В прошлом году жители выбирали общественные территории, которые будут благоустроены в 2020 году, и территории, которые благоустроят в течение пяти лет.

В результате голосований сформировали итоговый список пространств на 2021 год. Всего их 50.

Сейчас будет разрабатываться концепт, в его создании участие снова примут жители. Все желающие могут проголосовать за то, что они хотят видеть в своем городе.

На портале «Добродел» под каждой территорией, выбранной ранее для благоустройства в 2021 году, приложат перечень элементов, подходящих именно для этого места. Из списка можно будет выбрать наиболее, по вашему мнению, необходимые.

Список элементов для каждой территории определит Министерство благоустройства региона исходя из функциональных особенностей, расположения, ландшафта.

При создании проекта будут учитывать мнение жителей по каждой из территорий. Те элементы, за которые жители проголосуют на портале, обязательно включат в концепцию.

«Взаимодействие с жителями — это важная часть создания комфортной городской среды. Все проекты по благоустройству реализуются в плотном взаимодействии с жителями. Каждая концепция проходит обсуждения на портале „Добродел“, все дворы для благоустройства выбирают жители», — сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.