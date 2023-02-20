Подмосковье 20 февраля 2023, 18:01 В Подмосковье модернизируют завод по производству пива на 169 млн рублей инвестиций

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Крафтовую пивоварню модернизируют в Клину к 2024 году. Это позволит создать на объекте 25 дополнительных рабочих мест.

Объем инвестиций в проект составит 169 миллионов рублей. Основная линейка продукции пивоварни Gletcher состоит из 13 сортов, не содержащих ГМО.

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«После реализации проекта мощность предприятия увеличится с 480 до 850 тысяч декалитров ежегодно», — сообщил курирующий Минсельзозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В 2019 году пивоварня совместно с администрацией города провела самый большой фестиваль крафтового пива в России. Его посетили 15 тысяч человек, а в 2022 году число посетителей удвоилось.

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