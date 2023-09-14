Подмосковье 14 сентября 2023, 10:48 Лауреатов конкурса «Юный архивист» наградили в Подмосковье Фотограф Александра Степанова

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Лауреаты конкурса «Юный архивист» получили дипломы в Подмосковье. Церемония награждения прошла в парке «Патриот» в Одинцове.

Как рассказала замглавы Мингосуправления Подмосковья Екатерина Пещерская, сейчас архивы переходят в цифровой формат. Чтобы поиск информации был удобным и комфортным, необходимо провести большую работу с оригинальными бумагами. Этим и занимаются участники конкурса.

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«Чтобы в „цифру“ попали достоверные сведения, нужно провести немало времени с оригиналами архивных документов. Именно это делают участники конкурса „Юный архивист“: находят и изучают источники, сохраняют историческую память», — сказала она.

Конкурс проводится с 2014 года и направлен на формирование у подростков чувства национальной гордости и любви к Родине. В этом году в нем участвовал 61 школьник и студент из 31 округа Подмосковья. Лауреатов наградили дипломами, а их руководителей — почетными грамотами.

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