Подмосковье 28 февраля 2024, 10:12 Подмосковье нарастит производство кондитерских изделий в 2024 году Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Свыше 130 подмосковных предприятий производят кондитерские изделия. В прошлом году они выпустили более 100 тысяч тонн продукции. Это на 3,2 тысячи больше, чем в 2022-м.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, регион выпускает 15% кондитерских изделий в ЦФО. В этом году производство планируют нарастить.

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«В этом году мы планируем нарастить объемы в том числе за счет открытия новых заводов и модернизации уже существующих предприятий. Подмосковный производитель предлагает покупателям высококачественную продукцию по индивидуальным рецептам», — сказал он.

Одним из представителей отрасли стала фабрика «Богородский пряник», где выпускают пряничные домики, медовые коврижки и многое другое.

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