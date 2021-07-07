Каждый день специалисты Мособлгаза проверяют более трех тысяч адресов на предмет безопасного использования газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Мособлгаз продолжает совершать плановые обходы жилых домов Подмосковья с целью проверки состояния газового оборудования. 85 бригад по инвентаризации сформировано на предприятии, ежедневно обследуется 3400 домовладений региона», — говорится в сообщении.

В Мособлгазе отметили, что с начала апреля работники предприятия уже проверили 185 тысяч жилых домов Московской области. Жителей региона призвали внимательно следить за состоянием газового оборудования, вовремя проходить техническое обслуживание и делать поверку счетчиков.

Ранее вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным похвалил Подмосковье за работу по информированию людей о президентской программе «Социальная газификация». По его словам, людям рассказывают о возможности провести газ путем обхода домов, обзвона, организации сходов жителей, информирования через СМИ и интернет.