В Подмосковье еще раз пояснили порядок начисления надбавок. На их отсутствие пожаловалась неработающая сотрудница скорой

Слухи о том, что в Подмосковье врачам, которые работают с коронавирусными пациентами не выплачивают положенные надбавки ложны. Все необходимые перерасчеты для медработников уже проведены, и скоро они получат выплаты.

Об этом «360» сообщил заведующий Северо-Восточным филиалом Московской областной станции скорой помощи Дмитрий Гулынин. Он отметил, что во многих публикациях на эту тему в качестве эксперта выступает Евгения Богатырева. Она рассказывает о ситуации с выплатами на Московской областной станции скорой медицинской помощи, в частности — на подстанции в городском округе Королев.

Гулынин отметил, что с начала 2020 года Евгения Богатырева 50 дней находилась на больничном — листок нетрудоспособности действует у нее даже сейчас. При этом Богатырева получает зарплату в соответствии с законом России. Заведующий уверен — продолжительный больничный может быть связан с ее нежеланием контактировать с пациентами в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В связи с тем, что Евгения Богатырева не оказывала медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, ей не начисляются выплаты стимулирующего характера Дмитрий Гулынин.

Он подчеркнул, что остальным сотрудникам скорой помощи перерасчет доплат произвели 30 апреля — положенные выплаты они получат 15 мая.

«Хочу отметить, что все права и интересы сотрудников защищает профессиональный союз работников здравоохранения Московской области. В 2019 году количество членов профсоюза составляло более 95 000 человек, из них 4200 — это сотрудники станции скорой и медицинской помощи», — подчеркнул Гулынин.

Ранее глава подмосковного профсоюза медработников «Действие» Евгения Богатырева рассказала изданию «Открытые медиа», что одним сотрудникам приходят выплаты по 150-3000 рублей, в то время как другие их даже не получили.