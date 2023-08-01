Подмосковье 01 августа 2023, 11:47 Еще пять помещений сдали в аренду за рубль в Подмосковье Фото Минимущества

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Предприниматели Подмосковья получили еще пять помещений в аренду по льготной ставке. Это недвижимость в Шатуре и Рузе. Программа работает в регионе более месяца по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Как рассказали в областном Минимуществе, на арендованных площадях запустят бизнес в сфере обслуживания машин и торговли.

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Сейчас предпринимателям доступно около 200 объектов недвижимости по льготной ставке. Их можно найти на инвестиционном портале.

«Почти 600 квадратных метров арендовано в Рошале городского округа Шатура. Это четыре помещения, расположенные на улице Косякова. Износ помещений составляет 80%. Еще одно арендованное по льготной ставке помещение находится в поселке пансионата Полушкино Рузского городского округа. Недвижимость, по условиям программы, необходимо будет отремонтировать в течение 1,5 года», — сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Воспользоваться мерой поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые работают на территории Подмосковья. При этом у них не должно быть задолженности по заработной плате и налогам. Срок льготной аренды составляет до 10 лет, здания — до 15 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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