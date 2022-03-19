В Подмосковье дали старт весеннему благоустройству и подготовке жилого фонда к новой зиме

Итоги минувшего зимнего периода показали, что подготовку к нему нужно начинать не летом, а уже весной. Обходы многоквартирных домов уже начались. В новые чек-листы для управляющих компаний включили обязательные работы по кровлям, фасадам и инженерным системам зданий, сообщили в Госжилинспекции Подмосковья.

Первым в очереди стоит восстановление температурно-влажностного режима в домах (ТВР), которое предполагает комплекс оперативных мер. Поэтому план работ по ТВР должен быть готов уже к 31 марта, а выполнен — к 15 сентября. Вместе с этим управляющим компаниям предстоит провести полный мониторинг жилого фонда и отразить все требующие ремонта позиции в актах весеннего осмотра.

Все сведения, внесенные в акты сезонного осмотра, Госжилинспекция проверит, в том числе с помощью возможностей мобильного приложения.

А к 30 апреля по каждому округу должен быть определен график подготовки жилья к следующему отопительному периоду. Его выполнение будет контролироваться ежедневно.

Алгоритм подготовки многоквартирных домов Московской области к следующему осеннее-зимнему периоду презентовали на региональном обучающем семинаре для работников жилищно-коммунальных служб и органов местного самоуправления в Балашихе 18 марта.

В семинаре приняли участие вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, депутат Мособлдумы Игорь Коханый, руководитель Госжилинспекции Ольга Федина, первый заместитель руководителя Госжилинспекции Владимир Шелухин и руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.