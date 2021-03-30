В Подмосковье чиновникам напомнили о недопустимости сокрытия доходов и расходов

Законодательную инициативу о дополнительных мерах по противодействию коррупции подготовили для рассмотрения в Госдуме. Предлагается предусмотреть механизм, позволяющий обращать в доход государства денежные средства, в отношении которых чиновниками не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях. О недопустимости сокрытия доходов напомнил и руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

В настоящее время такой механизм законодательно закреплен для обращения в доход Российской Федерации только земельных участков, объектов недвижимости, транспортных средств и ценных бумаг. Порядок проверки достоверности сведений и законности получения денежных средств на банковские счета коснется как действующих чиновников, так и тех, кому удастся уволиться во время проверки.

Правами взыскивать такой «нелегальный» доход, как и в случае обращения в доход государства имущества, предлагается наделить органы прокуратуры.

Нижний предел суммы неподтвержденных денежных средств, за которой прокуроры вправе идти в суд, предлагается установить в размере 10 тысяч рублей.

«О полученном доходе, приобретенных объектах недвижимого имущества, транспортных средствах, наличии счетов в кредитных организациях, акций и ценных бумаг служащие обязаны отчитываться ежегодно в рамках декларационной компании. Сокрытие доходов и расходов является коррупционным правонарушением», — напомнил зампред правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

В конце прошлого года генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что за восемь лет у чиновников изъяли неподтвержденное доходами имущество на 34 миллиарда рублей.