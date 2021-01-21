Каждую неделю в Подмосковье будут сокращать до трех тысяч ковидных коек

С 25 января в Подмосковье начнут сокращать количество ковидных коек в больницах региона. В неделю планируют закрывать до трех тысяч мест. Об этом Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Количество коек для больных COVID-19 будут сокращать в Московской области с 25 января. Врачи смогут вернуться к лечению плановых пациентов.

«Мы предельно собраны. Приступаем к сворачиванию коек. У нас было 19,5 тысячи коек. С 25 января каждую неделю планируем закрывать по 2,5-3 тысячи коек. Все, что освобождается, оборудование, будет использовано в наших стационарах», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что сначала койки закроют в Реутове, Рузе и Фрязине.

Андрей Воробьев уточнил, что после сворачивания коек возобновится оказание плановой медицинской помощи населению.