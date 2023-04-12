Подмосковье 12 апреля 2023, 19:20 Винодельческие ярмарки начнут проводить в Подмосковье весной

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Соответствующие изменения были внесены министерством сельского хозяйства и продовольствия в «Сводный перечень мест проведения ярмарок», сообщает пресс-служба ведомства. Первые мероприятия по продаже винодельческих товаров пройдут в Красногорске и могут продлиться до двух недель.

Заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов также отметил, что в регионе теперь есть возможность организации новых специализированных ярмарок.

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«На них будут продавать винодельческую продукцию, произведенную из винограда государств Евразийского экономического союза», — отметил Филимонов.

Ежемесячно для жителей Подмосковья проводятся порядка 200 тематических мероприятий по продаже сельскохозяйственной и тематической продукции. В апреле ярмарки пройдут в 40 муниципалитетах, около 50 мероприятий будут посвящены весеннему периоду и Пасхе. Также будут организованы ярмарки в честь начала дачного сезона, где жители смогут приобрести необходимые товары для сада и огорода.