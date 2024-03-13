Подмосковье 13 марта 2024, 17:10 Свыше 2,4 миллиона льготников оформили социальные карты для бесплатного проезда в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Свыше 2,4 миллиона льготников оформили социальные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте в Подмосковье. Из них 50 тысяч выдали с начала этого года.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, социальные карты могут получить пенсионеры, инвалиды и другие льготники.

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«В регионе бесплатным проездом по социальной карте пользуются свыше 2,4 миллиона льготников, только с нового года выдано порядка 50 тысяч социальных карт. Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей социальная карта оформляется проактивно, достаточно только подтвердить сведения в личном кабинете», — рассказала она.

В ведомстве добавили, что социальная карта также дает возможность пользоваться скидками на лекарства и продукты.

«В прошлом году социальный карты стали выдать детям-сиротам, тем самым мы заменили компенсацию проезда на льготу — это удобно, ведь раньше приемным родителям приходилось собирать чеки и справки для компенсации», — добавила Людмила Болатаева.

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