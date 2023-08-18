Подмосковье 18 августа 2023, 10:33 Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на фестивале «Таврида.Арт» в Крыму министерство информационных и социальных коммуникаций московской области

Читать 360tv в

Свыше четырех тысяч человек со всей России прибыли в Крым на фестиваль «Таврида.Арт». В первый день стенд Подмосковья посетили первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин.

Как рассказала глава Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, ежегодно стенд региона развивается, становится ярче и насыщеннее в смысловом наполнении.

Реклама

«Очень важно, чтобы Подмосковье было достойно представлено на самом главном молодежном фестивале страны, и наше ведомство старается сделать это, учитывая все пожелания представителей молодежи региона», — сказала она.

Все гости фестиваля получили фирменные подарки «Лето в Подмосковье» и мерч «Подмосковье — это любовь». Темой выставки стало «Было. Есть. Будет» в развитии креативных индустрий. Ежедневно на стенде проходит открытый микрофон с возможностью для всех активистов и посетителей представить свои проекты и поделиться идеями, а также паблик-токи с медийными личностями.

В оформлении стенда использовали образы матрешек, цветов, деревьев, а также ученых и космонавтов и другие элементы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».