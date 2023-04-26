Подмосковье 26 апреля 2023, 19:09 Подмосковные синхронистки завоевали две медали в первый день чемпионата России Фото: Елена Гредюшко

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Спортсменки из Подмосковья выиграли серебряную и бронзовую медали в первый день чемпионата России по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. Соревнования проходят в Казани с 25 по 27 апреля, в турнире участвуют 279 синхронистов в возрастной категории «15 лет и старше» в составе 24 команд из 13 регионов России и городов Беларуси.

Бронзовую медаль в технической программе завоевал дуэт подмосковных спортсменок Светлана Ходырева и Мария Козлова. В аналогичной дисциплине серебро выиграла сборная синхронисток Московской области.

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В составе команды выступили воспитанницы «Училища олимпийского резерва № 4» Лаура Абдуллаева, Басима Муасуес, Марина Белова, Мария Козлова, Анастасия Крапивина, Дарья Фомина, Светлана Ходырева, Александра Воронова, Виктория Сидоренко, Рания Шабанова, а также учащиеся «Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта» Маргарита Портнягина и Екатерина Романова. Руководили группой тренеры Ольга Брусникина, Елена Федосеева и Ирина Борисова.

Всего на чемпионате России по синхронному плаванию будут разыграны 13 комплектов медалей в категориях «соло», «дуэт», «дуэт-смешанный» и «группа». Спортсмены выступают в технической, произвольной и акробатической программах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал успехов представителям региона на федеральном конкурсе «Лидеры России».

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