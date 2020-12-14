Более 50 команд приехали в Котельники для участия в первенстве по дзюдо

Школы дзюдо Подмосковья и других регионов отправили своих учеников в городской округ Котельники для участия в первенстве. Всего на соревнования приехали более 50 команд. Соревнования прошли в разных возрастных группах и весовых категориях.

Первыми показали свое мастерство юные дзюдоисты от восьми до 10 лет. На татами вышли около 400 человек.

Тигран Мурадян с успехом провел свой шестой бой. Юный спортсмен признается, что мечтает об олимпийском золоте.

«Я, когда, наступил на татами, влюбился в этот вид спорта. Потому что там есть красивые броски. Ты выигрываешь, тебе дают медаль. Ты идешь домой, и ты маму обрадуешь и папу», — поделился он.

Мастер-классы для юных дзюдоистов провели молодые девочки Насиба и Валерия. Несмотря на свой юный возраст они уже известные чемпионки. Они признались, что дзюдо для них стал смыслом жизни. Они отдали этому виду спорта уже много лет.

«Мы пропагандируем спорт в нашем городе, популяризируем его. Глава нашего города сам является большим любителем спорта. Поэтому он всегда только за проведение и организацию подобного рода мероприятий», заявил заместитель начальника Управления развития социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой.

Он отметил, что сегодня первенство города проходит уже на федеральном уровне, так как на соревнования приехали спортсмены из других регионов.

Тренеры внимательно следили за выступлениями юношей. Опытный взгляд может увидеть будущего чемпиона уже в подростковом возрасте. Президент Федерации дзюдо Московской области Олег Борисов признался, что открытие этого первенства останется в его памяти надолго. По его словам, давно ничего подобного не проводили.

«До слез приятно на все это посмотреть. Конечно, я со своей стороны, только поддерживать буду такие мероприятия, развивать их, усиливать, укреплять и собирать еще больше участников», — пообещал он.

В связи с пандемией коронавируса подобные мероприятия не проводили уже очень долгое время. Первенство в Котельниках стало одним из крупнейших соревнований за последнее время.