Подмосковье 14 мая 2023, 04:28 Жители Павловского Посада приняли участие в акции «Лес Победы» Пресс-служба городского округа Павловский Посад

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Жители Павловского Посада высадили липы на новой Аллее Героев, которая появилась вблизи школы № 18, сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области. Деревья посадили в рамках эколого-патриотической акции «Лес Победы».

Возле каждой липы установили таблички с именами педагогов и сотрудников школ, погибших в Великой Отечественной войне. Саженцы посвятили Николаю Георгиевичу Макарову, Георгию Семеновичу Подкидышеву, Хазби Федоровичу Дзантиеву, Виктору Михайловичу Спасскому и учителю физики Александру Ивановичу Кошелеву.

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Дочь педагога Эра Александровна приняла участие в акции несмотря на преклонный возраст. Женщина посадила дерево с сыном, полным тезкой деда, и отметила, что это событие для нее очень радостное.

Всего в округе высадили порядка 4200 саженцев. В акции «Лес Победы» приняли участие около 400 жителей Павловского Посада.

Ранее принять участие в акции «Лес Победы» жителям предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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