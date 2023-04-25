Подмосковье 25 апреля 2023, 14:38 Кинофестиваль «17 мгновений...» пройдет в Павловском Посаде Министерство культуры и туризма Московской области

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Кинофестиваль «17 мгновений…» имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова пройдет в Павловском Посаде с 26 по 30 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие посвятили 95-летию со дня рождения актера и 50-летию с момента премьеры на экранах сериала «Семнадцать мгновений весны».

Седьмой по счету фестиваль традиционно состоится в родном городе исполнителя роли разведчика Исаева-Штирлица в культовой ленте. Руководит мероприятием дочь Вячеслава Васильевича, актриса и продюсер Анна Тихонова.

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В рамках фестиваля пройдут конкурсы полнометражных фильмов и телесериалов. Председателем совета жюри является заслуженный артист России Игорь Угольников, в состав судейской комиссии вошли известные деятели кинематографа и искусства. Жюри предстоит оценить более 20 представленных работ, премьера которых состоялась в период с 2021 по 2023 годы.

Также зрителям покажут картины с участием Вячеслава Тихонова: «Оптимистическая трагедия», «Убить дракона», «Сочинение ко Дню Победы», «Доживем до понедельника», «Глазами волка» и другие. Участники мероприятия увидят ретроспективу фильмов студии «Военфильм» и документальные работы авторов Антона Богданова, Карена Захарова и Армена Ананикяна.

Кроме кинопоказов, в рамках фестиваля пройдет конкурс песни «Эх, яблочко…», где выступят актеры театра и кино из разных уголков России. Также артисты, именитые отечественные спортсмены и поклонники творчества Вячеслава Васильевича из стран Балканского полуострова (Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория) соберутся на футбольном турнире, организованном объединением «Северный бастион».

Торжественная церемония открытия пройдет во Дворце культуры «Павлово-Покровский», проведут мероприятие актеры театра и кино Петр Баранчеев и Екатерина Волкова. На вечере выступят музыканты Московского Губернского театра и артисты Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра».

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