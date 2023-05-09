Подмосковье 09 мая 2023, 16:41 Памятник военным летчикам открыли в Павловском Посаде Алёна Притула

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Памятник военным летчикам на Аллее Славы открыли в Павловском Посаде в День Победы. На торжественной церемонии выступил глава округа Денис Семенов.

«У нас на территории проживают много офицеров, в том числе и военных летчиков. Я уверен, этот памятник будет местом не только для воспоминания о службе, но и памяти о своих боевых товарищах и сослуживцах», — отметил Семенов.

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Мероприятие началось с выноса копии Знамени Победы и флага Вооруженных сил РФ. После церемонии снятия красной ткани с надписи монумента священник Александр Анохин освятил памятник и прочитал молитву в память о погибших в годы войны солдатах.

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