Подмосковье 14 мая 2023, 03:29 Семинар для кандидатов в органы государственной власти прошел в Павловском Посаде Пресс-служба городского округа Павловский Посад

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Обучающий семинар для кандидатов на работу в органах государственной власти состоялся в Павлово-Посадском техникуме, сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области. Главная цель мероприятия, которое прошло в рамках проекта «ПолитСтарт» заключалась в подготовке, привлечении и сопровождении новых специалистов.

К программе присоединяются активисты, лидеры общественных движений, участники гуманитарных миссий на Донбассе, ветераны, врачи и неравнодушные граждане, которые имеют желания делиться знаниями и опытом на благо страны. Каждый из кандидатов формирует повод стать участником проекта и реализовать себя в качестве политика.

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Для молодых людей выступают спикеры, имеющие внушительный опыт на избирательных кампаниях. У участников программы есть возможность начать сотрудничество с политиками, получить знания и необходимые навыки на практике.

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