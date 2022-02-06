Талисман зимней Олимпиады появился в парке в Жуковском

Талисман зимних Олимпийских игр появился на центре парка в Жуковском. Огромную фигуру панды Бин Дунь Дунь сложили из снега.

Сооружение весит более 800 килограммов. Фигуру панды слепили сотрудники парка и руководитель тюбинг-парка «Ватрушка» Владислав Лутовинов. Им помогли ребята из Молодежного парламента.

«Теперь каждый желающий может прийти в наш парк, присоединиться к акции „Вместе сильнее!“ и поддержать наших спортсменов», — отметили в официальном Instagram парка.

Присоединиться к акции «Вместе сильнее» можно до 20 февраля. Для этого нужно прийти в парк, сфотографироваться со снежным символом ОИ и выложить фото с хештегами #вместесильнее #StrongerTogether #Beijing2022.

В день открытия Олимпиады активисты МГЕР и студенты колледжа «Московия» развернули в парке государственный флаг России, чтобы поддержать сборную, которая из-за решения спортивного арбитражного суда вынуждена выступать под знаменем Российского олимпийского комитета.